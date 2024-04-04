Cell: большее число кишечных бактерий Oscillibacter снижает риск болезней сердца

Ученые из института Броуда и Гарвардского университета (оба в США) обнаружили, что большее число особых бактерий Oscillibacter и Еubacterium coprostanoligenes в кишечнике способствует снижению уровня холестерина в крови, тем самым препятствуя развитию сердечно-сосудистых заболеваний.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии