Cell: большее число кишечных бактерий Oscillibacter снижает риск болезней сердца

Ученые из института Броуда и Гарвардского университета (оба в США) обнаружили, что большее число особых бактерий Oscillibacter и Еubacterium coprostanoligenes в кишечнике способствует снижению уровня холестерина в крови, тем самым препятствуя развитию сердечно-сосудистых заболеваний.