Перемены в пенсионной системе России: что ждать с 1 июля 2024 года? Юлия СоколоваВ 2024 году россиян ждут значительные изменения в пенсионной системе, которые коснутся как возраста выхода на пенсию, так и размера выплат.
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