Кукрыниксы: мастера плакатно-карикатурной пропаганды

Новым и весьма необычным явлением в плакатной и карикатурной живописи были Кукрыниксы. Это странное название первое время читатели воспринимали за редкую румынскую фамилию.
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