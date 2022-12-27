Кукрыниксы: мастера плакатно-карикатурной пропаганды

Кукрыниксы: мастера плакатно-карикатурной пропаганды

Новым и весьма необычным явлением в плакатной и карикатурной живописи были Кукрыниксы. Это странное название первое время читатели воспринимали за редкую румынскую фамилию.

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