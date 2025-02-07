Михаил Шеремет: Зеленский впервые обозначил масштабы торговли органами на Украине

Зеленский впервые обозначил масштабы торговли органами на Украине Просроченный президент подписал закон, запрещающий изъятие органов у целого ряда лиц, пишут украинские СМИ:У детей-сирот и детей, лишенных родительской опекиУ недееспособных и у лиц, личность которых не установленаПогибших военных и … .