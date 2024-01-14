Эффектное солнечное гало наблюдали сегодня в регионах России. Красивыми кадрами в Интернете делятся жители Кунгурского района Пермской области, Самарской области, Тихвина в Ленинградской области и Уварова в Тамбовской области.
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