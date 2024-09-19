Житель Петербурга оборудовал в двух своих квартирах наркосад

В Северной столице мужчина бережно выращивал на двух квартирах коноплю. Его старания оценили полицейскиеВ Красносельском районе Петербурга задержали 33-летнего мужчину, который культивировал на своих жилплощадях коноплю.
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