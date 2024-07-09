Россияне смогут заключать брак без документов

Возможность пожениться по паспорту тоже останется Вице-премьер Дмитрий Григоренко поручил разработать сервис, который позволить россиянам получать услуги органов ЗАГС по биометрии без предъявления документов, сообщает ТАСС со ссылкой на аппарат политика.
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