Израиль нанесет удар по всем врагам. Заявление Биньямина Нетаньяху

ЮШ

Юрий Шестаков

На два фронта или на три? - пока некоторая часть израильтян уезжает со своими паспортами двух-трёх гражданств, а новых поступлений патриотов пока не видно... Обстановка действительно сложная, - арабы тоже напряглись, притом и в европейских странах. НАТО среди своих стран войну против арабов не развяжет - снесут весь альянс!