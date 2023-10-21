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Израиль нанесет удар по всем врагам. Заявление Биньямина Нетаньяху

Израиль нанесет удар по всем врагам. Заявление Биньямина Нетаньяху

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна нанесет мощный удар по всем врагам, в том числе по группировке ХАМАС, которая контролирует сектор Газа.

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Комментарии
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ЛС
Лидия Санникова
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15 час.
ЮШ
Юрий Шестаков
На два фронта или на три? - пока некоторая часть израильтян уезжает со своими паспортами двух-трёх гражданств, а новых поступлений патриотов пока не видно... Обстановка действительно сложная, - арабы тоже напряглись, притом и в европейских странах. НАТО среди своих стран войну против арабов не развяжет - снесут весь альянс!
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13 час.

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