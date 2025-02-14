Опубликованы кадры прибытия Винника в Москву на самолете ВВС США

Кадры прибытия россиянина Александра Винника в Москву опубликованы 14 февраля российскими СМИ. / Источник: Кадр из видеоНакануне поздно вечером во «Внуково» приземлился самолет, доставивший Винника из США.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии