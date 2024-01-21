Профессор Масато: в правящей в Японии ЛДП могут сформировать новую фракцию

56-летний Тацуо Фукуда, сын бывшего премьер-министра Японии Ясуо Фукуды, возможно, предпримет попытку создания новой фракции внутри Либерально-демократической партии (ЛДП) в свете активизации скандала с «откатами».
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