«Частая история для спортсменов»: Панфилов — о травме Хаджара

Getty Images / Red Bull Content PoolОбладатель кубка России в классе «Супер-Продакшн» Леонид Панфилов из заводской команды Lada Sport Rosneft прокомментировал травму пилота Red Bull Исака Хаджара, из-за которой француз пропустил Гран При Нидерландов.
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