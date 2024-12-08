Избранный президент США Дональд Трамп 8 декабря обратил внимание на то, что пришло «время действовать» президенту России Владимиру Путину для переговоров по Украине.
Трамп заявил о наступившем времени для переговоров по Украине
Комментарии
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СК
Сергей Карабухин
!!! Республика Беларусь, Россия и Украина – будут самостоятельно договариваться о мире – на Украине и о будущем Украины – без какого участия Запада и без какого давления Запада. И только на условиях – России! !!! Вся Украина полностью – должна войти в состав России. Никакой Румынии, никакой Польши, никакой Венгрии, никакой Англии, никакой Франции, никакой Германии, никакого – Евросоюза. И точка!
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16 час.
АТ
Александр Ткаченко
В Сирии уже договорились. Путину урок в прок не идёт.
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9 час.
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