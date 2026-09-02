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Мировое обозрение

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Предупреждение о терроре или заявка на него?

Предупреждение о терроре или заявка на него?

Заявление Владимира Зеленского о том, что российское воздушное пространство становится «полностью опасным» и «де-факто будет закрываться» из-за украинских дронов, вышло далеко за пределы привычной военной риторики.

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