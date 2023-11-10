На дорогах Смоленска появятся новенькие автобусы

Однако больше информации нет Новые автобусы появятся в Смоленске в ближайшее время. Именно такой ответ дали в пресс-службе администрации Смоленска, когда горожане стали активно спрашивать про новый транспорт.
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