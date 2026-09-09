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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Соколов об игре с Хэйсом: «Он сказал, что мы будем прибавлять – приятно такое слышать от человека, который провел в НХЛ 12 сезонов. Есть чему учится у него, благодарен, что могу играть с ним в одном звене»

Нападающий Егор Соколов высказался о своем дебюте за «Ак Барс» в матче Фонбет чемпионата КХЛ против «Трактора» (2:1).

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