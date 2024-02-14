Лавров: Россия готова к переговорам по Украине с учетом «реалий на земле»

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ

Куда вы лезете со своими переговорами . Дайте развалиться НАТО , и вывести все их базы вон с материка . Уже всё настроено для поражения краины . Дипломатия и военная помощь нужна была раньше в 14 году без слюнтяйства , до первого выстрела , а сейчас только помешаете . Сейчас важнее всего максимально расширить БРИКС объединить с ШОС и убрать с материка доминирование НАТО и распустить его , оставив США безоружными и без поддержки Европы , а там и Австралии и Новой Зеландии . Отрезать все доступы к халявным топливным ресурсам и вообще к чужим природным ископаемым и со своим долларом -пустышкой они тогда обнищают и будут как краина бродить по миру с протянутой рукой . И не хрен их щадить . Они столько бед принесли Миру . Самое время заниматься Арктикой и Антарктикой застолбиться своими базами и скважинами . И с Англией порвать все отношения до времени , пока они не вернут всё награбленное . А украины быть не должно как её и не было , только Российские территории . Хоть вернуть старорусское название МАЛОРОССИЯ , помятуя о том , что это наши исторические земли . А если кто боится за людей то они уже сейчас сортируются . Кто в РФ , а кто бегут в свою любимую Европу .