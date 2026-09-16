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Газета.ру

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Трамп заявил, что ФРС должна понизить процентную ставку

Трамп заявил, что ФРС должна понизить процентную ставку

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп призвал Федеральную резервную систему (центральный банк США, который управляет деньгами и всей финансовой системой страны) понизить процентную ставку.

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