Трамп заявил, что ФРС должна понизить процентную ставку

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп призвал Федеральную резервную систему (центральный банк США, который управляет деньгами и всей финансовой системой страны) понизить процентную ставку.
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