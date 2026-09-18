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Регионы России

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ПВО уничтожила более 196 вражеских дронов в Ростовской области за сутки

ПВО уничтожила более 196 вражеских дронов в Ростовской области за сутки

С 09:00 17 сентября до 09:00 18 сентября система ПВО Ростовской области сбила 196 вражеских дронов различных типов, сообщает глава региона Юрий Слюсарь.

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