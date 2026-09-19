Топ-20 прославленных тульских оружейников: Никита Демидович Демидов

В честь Дня оружейника «Бизнес‑журнал. Центр» совместно с банком ПСБ составили Топ-20 самых прославленных тульских мастеров, положивших все свои знания и талант на алтарь обороноспособности нашей страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Туляк Вячеслав Си...
- История 52-го дра...
- Детский писатель ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым