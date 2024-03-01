Мы из Советског...
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Мы из Советского Союза

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Столкновению на Даманском 55 лет

Столкновению на Даманском 55 лет

В ночь на 2 марта 1969 года несколько десятков китайских вооруженных военнослужащих в камуфляже, нарушив государственную границу СССР, переправились на остров Даманский и заняли западную часть остров.

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Комментарии
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Галина Чужая
Вот видимо работу Градов  мы и слышали аж в Хабаровске. Тихо, но слышно было.  И было очень страшно...
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9 час.
Жанна Чешева
Пожалуйста.
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4 час.
Жанна Чешева
Представляю(((
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4 час.

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