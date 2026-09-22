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Царьград

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Зеленский упал и затрясся, крикнув перед этим: "Меня все хотят убить"

Зеленский упал и затрясся, крикнув перед этим: "Меня все хотят убить"

Раскрыты подробности очередного приступа Зеленского на фоне стресса из-за отставки украинского генерального прокурора.

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