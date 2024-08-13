WP: ФБР считает, что иранские хакеры пытались атаковать штабы Трампа и Байдена

Федеральное бюро расследований считает, что иранские хакеры пытались атаковать предвыборные штабы республиканца Дональда Трампа и главы Соединенных Штатов Джо Байдена до его выхода из президентский гонки.
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