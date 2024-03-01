Рогов: Остин напоминает маньяка, одержимого идеей уничтожить мир

Глава Пентагона Ллойд Остин, заявляющий о возможности военного конфликта с РФ, схож с маньяком, который одержим идеей уничтожения мира, заявил в беседе с РИА Новости глава общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов.