Рогов: Остин напоминает маньяка, одержимого идеей уничтожить мир

Глава Пентагона Ллойд Остин, заявляющий о возможности военного конфликта с РФ, схож с маньяком, который одержим идеей уничтожения мира, заявил в беседе с РИА Новости глава общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов.
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