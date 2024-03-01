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Рогов: Остин напоминает маньяка, одержимого идеей уничтожить мир

Рогов: Остин напоминает маньяка, одержимого идеей уничтожить мир

Глава Пентагона Ллойд Остин, заявляющий о возможности военного конфликта с РФ, схож с маньяком, который одержим идеей уничтожения мира, заявил в беседе с РИА Новости глава общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Он одержим войной и идеей уничтожить мир. Однако такие маньяки до своей идеи не доживают! Помяните моё слово!
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21 час.

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