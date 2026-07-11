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Ротенберг об отце Овечкина: «Мир увидел Александра великим хоккеистом, лидером и патриотом благодаря ему. Светлая память и искренняя благодарность»

Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг поделился мнением об отце Александра Овечкина.

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