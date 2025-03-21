Экспорт пива в Россию из ЕС снизился до исторического минимума

В январе 2023 года на фоне повышения Россией пошлин на импорт пива из «недружественных» стран, Евросоюз поставил на российский рынок всего 4,04 тысячи тонн этого напитка, что стало минимальным показателем с 2016 года.
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