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В Петербурге задержали двух изготовителей поддельных документов для иностранцев

В Петербурге задержали двух изготовителей поддельных документов для иностранцев

В Санкт-Петербурге были задержаны двое изготовителей поддельных документов иностранным гражданам. Как стало известно «Аргументам недели — Петербург», двое подозреваемых, действуя совместно и по предварительному сговору, с 16 марта 2025 года занимались изготовлением поддельных документов для иностранных граждан, желающих легально пребывать на территории России.

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