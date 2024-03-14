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«Яндекс Такси» будет учитывать отмены поездок. Чтобы сдерживать цены

«Яндекс Такси» будет учитывать отмены поездок. Чтобы сдерживать цены

«Яндекс Такси» будет стимулировать пассажиров реже отменять заказы автомобилей ради более оптимального распределения времени водителейКак сообщает пресс-служба «Яндекса», на стоимость поездки влияет баланс спроса и предложения — сколько человек в указанном районе желает уехать в определенный момент времени и как много машин есть поблизости.

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