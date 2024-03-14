«Яндекс Такси» будет учитывать отмены поездок. Чтобы сдерживать цены

«Яндекс Такси» будет стимулировать пассажиров реже отменять заказы автомобилей ради более оптимального распределения времени водителейКак сообщает пресс-служба «Яндекса», на стоимость поездки влияет баланс спроса и предложения — сколько человек в указанном районе желает уехать в определенный момент времени и как много машин есть поблизости.