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Царьград

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Полтонны "синтетики" в месяц и кураторы за рубежом: Крупнейшая нарколаборатория в стране работала в Челябинске

Полтонны "синтетики" в месяц и кураторы за рубежом: Крупнейшая нарколаборатория в стране работала в Челябинске

В Челябинске накрыли лабораторию, производящую полтонны синтетических наркотиков в месяц. Химики работали под началом кураторов из другой страны.

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