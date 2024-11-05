Netflix начнёт использовать генеративный ИИ для игр и удалит почти все интеракт...

Netflix начнёт использовать генеративный ИИ для игр и удалит почти все интерактивные шоуВслед за закрытием звёздной AAA-студии с ветеранами Halo и God of War стриминговый гигант Netflix подтвердил, что инвестирует в генеративный искусственный интеллект.
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