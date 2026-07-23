Дальневосточники, делившие окоп на СВО, встретились на турнире для ветеранов в Астрахани

Трогательную историю рассказало издание «Сахалинский нефтяник». В Астрахани недавно прошел финальный этап Всероссийского «Кубка защитников Отечества» по нардам среди ветеранов специальной военной операции, боевых действий и военной службы.
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