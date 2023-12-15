В облцентре семьям участников СВО подарят новогодние ели

В преддверии новогодних праздников для семей смоленских участников спецоперации заготовили 150 новогодних деревьев В Смоленской области семьям участников специальной военной операции вручат новогодние ели.
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