Смоленск 2.0
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В облцентре семьям участников СВО подарят новогодние ели

В облцентре семьям участников СВО подарят новогодние ели

В преддверии новогодних праздников для семей смоленских участников спецоперации заготовили 150 новогодних деревьев В Смоленской области семьям участников специальной военной операции вручат новогодние ели.

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