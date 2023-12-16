Сказал прямо в лицо. Дипломат Полянский в ООН заставил делегацию Израиля прятать глаза, а арабы аплодировали стоя

Правильно, прямо и по существу, и при этом не забыть поблагодарить его арабских братьев и сестёр за взрывы в московском метро, за взорванные дома в Москве, и за погибших при этом москвичах, я согласен

ЭМИЛЬ ВАТМ

И ещё, а почему он за был про то, как 2005 году Израиль передал сектор газа палестинцам, выселив оттуда более тысячи своих поселенцев, выплатив им компенсацию, эта программа называлась мир в обмен на землю, после чего, палестинцы празднуя, "победу.", бульдозером сносили добротные каменные Израильские дома, о том что на строительство своих домов, денег у них нет, они не думали, а так, как оттуда ушла Израильская полиция, то в результате, этот район из благоустроенного и цветущего, прекратился в помойку, заполненную криминалом, без работы, которую раньше давали Израильтяне, помойку, не пригодную для жизни даже для братьев полянского, и кстати, самое главное, не смотря на обещания палестинцев, мира Израильтяне в результате этой программы так и не получили, и это я хочу особо отметить