Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Сказал прямо в лицо. Дипломат Полянский в ООН заставил делегацию Израиля прятать глаза, а арабы аплодировали стоя

Сказал прямо в лицо. Дипломат Полянский в ООН заставил делегацию Израиля прятать глаза, а арабы аплодировали стоя

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация.  Давненько наш МИД так не куражился на заседаниях в ООН.

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Комментарии
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Алексей Камышов
Хватит &quot;выражать беспокойство&quot;, надо всегда говорить прямо и по-существу.
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5 час.
ЭМИЛЬ ВАТМ
Правильно, прямо и по существу, и при этом не забыть поблагодарить его арабских братьев и сестёр за взрывы в московском метро, за взорванные дома в Москве, и за погибших при этом москвичах, я согласен
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2 час.
ЭМИЛЬ ВАТМ
И ещё, а почему он за был про то, как 2005 году Израиль передал сектор газа палестинцам, выселив оттуда более тысячи своих поселенцев, выплатив им компенсацию, эта программа называлась мир в обмен на землю, после чего, палестинцы празднуя, &quot;победу.&quot;, бульдозером сносили добротные каменные Израильские дома, о том что на строительство своих домов, денег у них нет, они не думали, а так, как оттуда ушла Израильская полиция, то в результате, этот район из благоустроенного и цветущего, прекратился в помойку, заполненную криминалом, без работы, которую раньше давали Израильтяне, помойку, не пригодную для жизни даже для братьев полянского, и кстати, самое главное, не смотря на обещания палестинцев, мира Израильтяне в результате этой программы так и не получили, и это я хочу особо отметить
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2 час.

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