WP: Илон Маск и Скотт Бессент устроили драку в Белом доме

Глава Минфина США поставил Маску фингал после драки в Белом домеПредприниматель Илон Маск и министр финансов США Скотт Бессент подрались в Белом доме из-за споров о ненадлежащих государственных расходах и кандидатуры на пост главы Налогового управления.