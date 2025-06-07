WP: Илон Маск и Скотт Бессент устроили драку в Белом доме

Глава Минфина США поставил Маску фингал после драки в Белом домеПредприниматель Илон Маск и министр финансов США Скотт Бессент подрались в Белом доме из-за споров о ненадлежащих государственных расходах и кандидатуры на пост главы Налогового управления.
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