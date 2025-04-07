Эксперт Дмитриева: мошенники заражают смартфоны под видом курьерской доставки

Мошенники стали заражать смартфоны россиян вредоносным ПО под видом оформления курьерской доставки. Об этом рассказала инженер-аналитик лаборатории исследований кибербезопасности «Газинформсервиса» Ирина Дмитриева в беседе с «РИА Новости».
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