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Эксперт Дмитриева: мошенники заражают смартфоны под видом курьерской доставки

Эксперт Дмитриева: мошенники заражают смартфоны под видом курьерской доставки

Мошенники стали заражать смартфоны россиян вредоносным ПО под видом оформления курьерской доставки. Об этом рассказала инженер-аналитик лаборатории исследований кибербезопасности «Газинформсервиса» Ирина Дмитриева в беседе с «РИА Новости».

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