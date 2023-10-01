За неявку в военкомат призывникам грозит крупный штраф и уголовное дело

В России 1 октября стартовала осенняя призывная кампания, которая продлиться до 31 декабря. О том, какие наказания грозят уклонистам, будут ли приходить электронные повестки и будут ли призывать мужчин старше 27 лет URA.
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