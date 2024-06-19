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Вооруженные силы Украины нанесли очередной удар по Белгородской области

Вооруженные силы Украины нанесли очередной удар по Белгородской области

В результате очередного нападения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область пострадало село Мокрая Орловка Грайворонского городского округа.

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