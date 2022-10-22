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Камил Гаджиев: «Будет очень сложно забрать у Махачева пояс в ближайшие годы. Его можо уже официально назвать преемником Хабиба»

Российский промоутер Камил Гаджиев прокомментировал победу Ислама Махачева над Чарльзом Оливейрой. На UFC 280 в Абу-Даби Махачев победил Оливейру удушающим приемом во втором раунде и стал новым чемпионом в легком весе.

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