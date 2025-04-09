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CNN: Китай может выиграть торговую войну с США

CNN: Китай может выиграть торговую войну с США

Китай может выиграть предполагаемую торговую войну с США, передает телеканал CNN.По мнению авторов материала, президент США Дональд Трамп «разжег прямое противостояние с той страной, которая может победить США в торговой войне».

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