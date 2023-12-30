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Небензя посоветовал Западу ждать «самых плохих новостей» по Украине

Небензя посоветовал Западу ждать «самых плохих новостей» по Украине

Небензя: Украину и Запад в ближайшее время ждут самые плохие новости Киев не достиг успеха в своих военных планах, поэтому Западу стоит ожидать «самых плохих новостей» по Украине в ближайшее время.

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