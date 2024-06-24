Герой нашего времени

«Я знаю – город будет, я знаю – саду цвесть, когда такие люди в стране советской есть» – эти строки из стихотворения знаменитого поэта Владимира Маяковского, с большим пафосом рассказывающего о героическом труде рабочих – строителей металлургического завода в городе Кузнецке Кемеровской области, хорошо знакомы людям старших поколений.