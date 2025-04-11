Возобновление авиасообщения между РФ и США возможно после снятия санкций

Возобновление авиасообщения между Россией и США возможно лишь после снятия санкций с «Аэрофлота». Об этом заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам заседания Совета министров иностранных дел стран - участниц СНГ.
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