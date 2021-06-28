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Реформы или рейдерство? Как скандал в Институте вычислительных технологий может ударить по науке и Академгородку

Реформы или рейдерство? Как скандал в Институте вычислительных технологий может ударить по науке и Академгородку

Конфликт между недавно назначенным руководством и значительной частью коллектива Федерального исследовательского центра информационных и вычислительных технологий (ФИЦ ИВТ, ранее Институт вычислительных технологий СО РАН) зрел несколько месяцев .

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