По поручению Василия Голубева ребятам в торжественной обстановке вручили заветные подарки

Губернатор Василий Голубев выполнил заветные желания школьников из Новошахтинска и Волгодонска. В преддверии Нового года глава донского региона принял участие в ежегодной Всероссийской акции «Елка желаний» благотворительного проекта «Мечтай со… Показать полностью.
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