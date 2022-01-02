По поручению Василия Голубева ребятам в торжественной обстановке вручили заветные подарки

Губернатор Василий Голубев выполнил заветные желания школьников из Новошахтинска и Волгодонска. В преддверии Нового года глава донского региона принял участие в ежегодной Всероссийской акции «Елка желаний» благотворительного проекта «Мечтай со… Показать полностью.