Организаторы матча РПЛ ищут сотрудника для переворачивания календаря под песню Шуфутинского

Необычная вакансия появилась на сайте по поиску работу HeadHunter. Работодатель разыскивает сотрудника на матч Российской Премьер-лиги (РПЛ), который будет переворачивать календарь под известную песню музыкального исполнителя Михаила Шуфутинского.