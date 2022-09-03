Нью Информ

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Организаторы матча РПЛ ищут сотрудника для переворачивания календаря под песню Шуфутинского

Организаторы матча РПЛ ищут сотрудника для переворачивания календаря под песню Шуфутинского

Необычная вакансия появилась на сайте по поиску работу HeadHunter. Работодатель разыскивает сотрудника на матч Российской Премьер-лиги (РПЛ), который будет переворачивать календарь под известную песню музыкального исполнителя Михаила Шуфутинского.

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