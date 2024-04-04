Шпионаж в детском саду: новая волна украинских политических репрессий Ольга ВайленкоПосле серии ракетных ударов Вооруженных сил России по Харькову украинские спецслужбы приступили к активным операциям по выявлению и задержанию предполагаемых шпионов.
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