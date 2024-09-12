«Ловить, казнить и вешать»

Виселицы на Волге. Иллюстрация Н. Н. Каразина к «Капитанской дочке» А. С. Пушкина «Бессмысленная и беспощадная» крестьянская война Восстание Пугачёва, который объявил себя царем Петром III, было вызвано социальной несправедливостью.
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