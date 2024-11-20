АСВ в среднем выплачивает страховое возмещение вкладчикам через 4-5 дней

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) стало намного раньше срока, установленного законодательством, выплачивать страховое возмещение клиентам банков, у которых была отозвана лицензия, сообщила директор департамента страхования АСВ Наталья Болдырева.
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