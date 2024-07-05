В этом ж/д туре можно познакомиться с кухней народов и их кулинарными традициями

«Российские железные дороги» (РЖД) запустят с осени 2025 года новый туристический поезд из столицы России в Краснодарский край по маршруту Москва – Краснодар – Новороссийск – Майкоп в рамках «Гастротура».
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