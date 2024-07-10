Мне 26, я небогатый мужчина, родители ничем помочь не могут, сам работаю, экономно веду бюджет, снимаю небольшую студию на окраине, коплю на первоначальный взнос по ипотеке, правда, собирать еще долго.
Мужчина без квартиры неликвид?
Комментарии
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Элина Морозова
Так выбирай себе по плечу. Езжай в деревню, там найдешь доярку с хатой.
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11 час.
Майя Maja
Если он себя ощущает ничтожеством и нищебродом ему вообще ничего не светит. С такой самооценкой он никогда и ничего из себя представлять не будет. Хоть с квартирой, хоть без. Нытик.
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10 час.
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