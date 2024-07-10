ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Мужчина без квартиры неликвид?

Мужчина без квартиры неликвид?

Мне 26, я небогатый мужчина, родители ничем помочь не могут, сам работаю, экономно веду бюджет, снимаю небольшую студию на окраине, коплю на первоначальный взнос по ипотеке, правда, собирать еще долго.

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Комментарии
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Элина Морозова
Так  выбирай   себе  по плечу. Езжай в деревню, там найдешь доярку с хатой.
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11 час.
Майя Maja
Если он себя ощущает ничтожеством и нищебродом ему вообще ничего не светит. С такой самооценкой он никогда и ничего из себя представлять не будет. Хоть с квартирой, хоть без. Нытик.
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10 час.

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