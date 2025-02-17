Уже ночью на Урал придут 20-градусные морозы

Предпоследняя неделя календарной зимы будет в Свердловской области самой морозной с начала года. Как сообщает Уральский гидрометцентр, в ночь на 18 февраля похолодает до -15…-20 °C, на севере до -25°, завтра днем будет -10…-15°.