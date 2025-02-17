РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

306 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Иванов
    И нах его лечить? Расстрелять и все!Убивший новорожде...
  • Eduard
    Что ты к НАТО пристал,это что планета такая? НАТО сборище международных премтупников.Никакую свою страну они не зази...Зеленский постави...
  • Eduard
    Зеленский не Украина и ое нелинитимен! С такими говорить не о семдЗеленский постави...

Уже ночью на Урал придут 20-градусные морозы

Уже ночью на Урал придут 20-градусные морозы

Предпоследняя неделя календарной зимы будет в Свердловской области самой морозной с начала года. Как сообщает Уральский гидрометцентр, в ночь на 18 февраля похолодает до -15…-20 °C, на севере до -25°, завтра днем будет -10…-15°.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх